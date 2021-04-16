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Макрон ради Зеленского перешел на украинский язык

16 апреля 2021, 23:40  •  103 • Политика
Фото: Sadak Souici/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Хозяин Елисейского дворца призвал Москву отодвинуть ВС РФ на своей территории от границ с Незалежной
Президент Франции Эммануэль Макрон перешел на мову, чтобы поддержать украинского коллегу Владимира Зеленского. Глава Пятой Республики оставил соответствующий пост в своем "Твиттере".
Французский лидер отметил, что конфликт на востоке Незалежной можно урегулировать только мирным путем.
"Что касается ситуации в Донбассе: с Украиной и Германией мы по-прежнему мобилизованы и полны решимости добиться политического решения – единственно возможного", – написал Макрон.
Кроме того, он призвал Россию отвести войска от границ Незалежной.
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Украинские пользователи соцсети высоко оценили "знание" мовы президентом Франции и призвали поставить это на вид тем гражданам своей страны, которые якобы не могут выучить украинский язык. Они искренне верят в украинство мусью Макрона. За это и поблагодарили француза.
"Покажите этот твит Макрона тем украинским политикам, которые до сих пор не могут научиться писать или разговаривать на украинском", – призвал Василий Каминский.
Добавим, что на сегодняшний переговорах в Париже к Макрону и Зеленскому в режиме видеоэфира подсоединялась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее также взволновали российские войска на собственной территории. Вместе с Макроном они обратились к Москве, чтобы она сократила "военные подкрепления для снижения напряжения" в регионе, передает "УНИАН".

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