Макрон "вонзил шпагу в спину" союзника по НАТО: Турцию обвинили в раздувании конфликта в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон "вонзил шпагу в спину" Турции, обвинив её в раздувании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это произошло на пресс-конференции французского лидера в Латвии.

Речь идёт про заявления Турции о том, что её армия полностью готова помочь Азербайджану отвоевать у Армении "свою территорию". Речь идёт о силовом захвате Нагорного Карабаха - главной причине всех конфликтов между Баку и Ереваном.

"Франция по-прежнему крайне обеспокоена воинственными комментариями, сделанными Турцией в последние часы, которые, по сути, снимают любые запреты со стороны Азербайджана в том, что могло бы стать отвоеванием северного Карабаха. Мы не примем этого", - сказал Макрон в адрес своего союзника по НАТО.

Напомним, что сейчас президент Франции находится с официальным визитом в Латвии. Чуть ранее Макрон посетил Литву, где провёл встречи не только с официальными лицами, но и с объявившей себя избранным президентом Белоруссии Светланой Тихановской.