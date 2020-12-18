Макрон "отправил" ЕС на карантин: Держится только Меркель

В четверг, 17 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. А всего неделю назад политик участвовал в саммите ЕС, где активно общался со своими коллегами. Теперь почти все они уходят на карантин.

Помимо руководства Франции, которое ушло на самоизоляцию в полном составе, о временном карантине заявили также премьер Испании Педро Санчес, премьер Португалии Антониу да Кошта, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Люксембурга Ксавье Беттель, премьер Ирландии Микал Мартин.

Кроме того, свои передвижения и контакты ограничит глава Евросовета Шарль Мишель. На карантин в профилактических целях ушёл и генсек Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа. Все эти политики так или иначе контактировали с Макроном в последние дни.

Держится пока только Ангела Меркель: она уже получила результаты своего теста на COVID-19, и он оказался отрицательным. Поэтому канцлер ФРГ продолжит свою работу в обычном режиме.

В четверг лидеры Европы пожелали заболевшему Макрону скорейшего выздоровления. Между тем французское общество новости о болезни своего премьера почти не заметило: у людей слишком много своих проблем из-за введённых в стране ограничений по коронавирусу.