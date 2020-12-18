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Макрон "отправил" ЕС на карантин: Держится только Меркель

18 декабря 2020, 12:30  •  28 • Политика
После объявления Эммануэля Макрона о заражении COVID-19 лидеры стран ЕС, контактировавшие с французским президентом на саммите, спешно ушли на карантин. Держится пока только Ангела Меркель, уже сдавшая тест на коронавирус - он оказался отрицательным.
В четверг, 17 декабря, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. А всего неделю назад политик участвовал в саммите ЕС, где активно общался со своими коллегами. Теперь почти все они уходят на карантин.
Помимо руководства Франции, которое ушло на самоизоляцию в полном составе, о временном карантине заявили также премьер Испании Педро Санчес, премьер Португалии Антониу да Кошта, премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Люксембурга Ксавье Беттель, премьер Ирландии Микал Мартин.
Кроме того, свои передвижения и контакты ограничит глава Евросовета Шарль Мишель. На карантин в профилактических целях ушёл и генсек Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа. Все эти политики так или иначе контактировали с Макроном в последние дни.
Держится пока только Ангела Меркель: она уже получила результаты своего теста на COVID-19, и он оказался отрицательным. Поэтому канцлер ФРГ продолжит свою работу в обычном режиме.
В четверг лидеры Европы пожелали заболевшему Макрону скорейшего выздоровления. Между тем французское общество новости о болезни своего премьера почти не заметило: у людей слишком много своих проблем из-за введённых в стране ограничений по коронавирусу.
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