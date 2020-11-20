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Макрон пытается обнулить успехи России в Нагорном Карабахе - эксперт

20 ноября 2020, 04:20  •  174 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается обнулить успехи России в Нагорном Карабахе. Москва сыграла ключевую роль в урегулировании конфликта, однако теперь её хотят обвинить в провале работы ОДКБ.
Запад пытается принизить заслуги России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, что доказывают заявления французских политиков. Об этом Polit.Info заявил глава Центра военно-дипломатического анализа Владимир Винокуров.
Ранее стало известно о том, что на рассмотрение в Сенат Франции был внесён проект резолюции о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Французы и американцы также требуют от Москвы уточнить условия соглашения о прекращении огня, а также рассказать о роли Турции. Это выглядит странно, ибо Анкара является членом НАТО.
Как пояснил Винокуров, договорённости были достигнуты при посредничестве России. Это не нравится Парижу, который хочет доказать свою значимость на геополитической арене.
"Это связано с тем, что роль Германии по решению европейских проблем снизилась, и Макрон хочет выступить в качестве координатора общей внешней политики в Европе", - считает он.
Кроме того, во Франции живёт большая армянская диаспора, а Ереван поддерживает тесные связи с Парижем, что доказывают телефонные переговоры французского президента Эммануэля Макрона и премьера Армении Никола Пашиняна. Не исключено, что французы попытаются обвинить в Москву в том, что она якобы предала Ереван, который является членом ОДКБ.
Как ранее заявил РИА ФАН главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта.
"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский.
Турки могут присутствовать на территории, контролируемой Азербайджаном, они оказывали поддержку армии страны в ходе боевых действий. Но в контролируемые армянами районы их не пустят.

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