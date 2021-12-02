Макрон прогадал с "подножкой" России: Эксперты оценили выпад против мегапроекта

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался подставить России "подножку" и прогадал. Такое мнение высказали эксперты, комментируя выпад французского президента против мегапроекта "Арктик СПГ-2".

По данным издания La Tribune, Макрон запретил банкам своей страны вкладываться в мегапроект России "Арктик СПГ-2" на Ямале. Отмечается, что данное решение было принято, несмотря на тот факт, что в строительстве завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) участвует французская компания TotalEnergies. Финансирование было ограничено из соображений сохранности климата.

Однако, как считают эксперты издания, одного такого решения Макрона недостаточно, чтобы "подставить проекту подножку". Уточняется, что предприятие и так профинансировано уже на миллиарды другими кредитными организациями.