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Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине

24 августа 2019, 17:24  •  26 • Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.
 
Reuters
 

Об этом говорится в обращении французского лидера к нации перед открытием саммита G7 во Франции, которое опубликовано в Twitter.

«Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — заявил Макрон.

По его словам, указанные кризисы затрагивают «повседневную жизнь».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивные переговоры на саммите G7.

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