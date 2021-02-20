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Макрон призвал Европу отказаться от НАТО

20 февраля 2021, 17:40  •  167 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Stocki/face to face/www.globallookpress.com
ЕС нужно сотрудничать с Вашингтоном только в сфере вооружения
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о давно утратившем свою актуальность Североатлантическом блоке и необходимости разработать для Евросоюза единую для континента оборонную стратегию. Об этом французский лидер заявил в ходе вчерашнего своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон напомнил, что блок НАТО был основан для противостояния Варшавскому договору, который давно уже не существует.
"Я защищаю европейский суверенитет, стратегическую автономию не потому, что я против НАТО или сомневаюсь в наших американских друзьях, а потому, что понимаю, в каком состоянии находится мир", – цитируют "Вести" главу Пятой Республики.
Он считает, что Европе не следует делегировать свою защиту США. Континентальные интересы нужно отстаивать самостоятельно, а с Вашингтоном лишь сотрудничать в военной сфере.
Необходимо отметить, что это впервые Макрон выступает с антинатовской речью при новом президенте США Джо Байдене, который, кстати, накануне также вещал из-за океана – мероприятие проходило в режиме онлайн. Поэтому на заданную тему особо не подебатируешь с союзниками по оружию. Зато хозяин Белого дома в лучших традициях нынешнего коллективного Запада традиционно набросился с критикой на Россию, обвинив Москву в том, что она якобы пытается "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с "европейским проектом".
Как напоминает телеканал "МИР 24", Макрон еще осенью 2019 г., когда в Овальном кабинете в Штатах сидел Дональд Трамп, заявил о "смерти мозга" НАТО, вызвав тем волну критики со стороны партнеров по альянсу, особенно возмущались в Турции. Однако лидер Франции не успокоился и уже летом 2020-го привел доказательства того, что мозг альянса мертв на примере инцидента в Средиземном море. Тогда в июне у берегов Ливии турецкий фрегат не разрешил досмотреть свой груз французскому кораблю, который участвовал в операции НАТО Sea Guardian.

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