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Макрон признался, что пошёл на поводу у Зеленского, позвонив Путину
25 февраля 2022, 06:10 • 214 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского.
Неожиданным признание удивил журналистов во время пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон. Он признался в том, что пошёл на поводу у своего украинского коллеги Владимира Зеленского и вызвал в минувший четверг президента России Владимира Путина на откровенный телефонный разговор.
По словам Макрона, разговор с Путиным получился быстрым, прямым и откровенным. В беседе с президентом России французский лидер ставил своей целью поскорее остановить боевые действия.
"У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского", - признался Макрон.
Ранее, напомним, Путин объявил о военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. По военной инфраструктуре Украины нашими вооружёнными силами был нанесён мощный удар.
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