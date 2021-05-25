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Макрон признал бесполезность антироссийской санкционной политики
25 мая 2021, 21:55 • 61 • Политика
Рестрикциями не удалось добиться желаемых результатов
Западные державы продолжают гнуть линию, согласно которой одной из их основных задач на арене внешней политики является сдерживание нашей страны. Европейские государства вместе с США активно используют санкционный кнут. Однако его эффективность оставляет желать лучшего. Бесполезность санкций признал и французский лидер Эммануэль Макрон.
Глава Франции считает, что европейскому сообществу нужно пересмотреть свои подходы к выстраиванию взаимоотношений с нашей страной. Уже в июне будет выработана новая стратегия по работе с Россией.
При этом видный европейский деятель продолжает настаивать на том, что обеспечить безопасность в Евросоюзе можно только за счет "требовательного диалога" с Российской Федерацией.
На этом фоне еврообъединению нужно как можно быстрее разработать новую стратегию, которая включит в себя действия в ближайшее время, а также долгосрочную перспективу развития взаимоотношений между Европой и Россией, пишет РИА "Новости".
Немецкий канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что европейцам нужно продолжать вести диалог с российской стороной. Политик отметила, что только сами представители ЕС смогут отстоять свои интересы в беседе с Москвой.
Кстати, недавно немецкий дипломат прокомментировал санкции против Крыма. Глава делегации ФРГ Виктор Триппель заявил, что ему стыдно за Европу.
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