|
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев
11 января 2020, 17:24 • 104 • Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
Reuters
Отмечается, что стороны договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта, а также о трёхстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время.
«Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении», — уточняет пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что французский лидер проинформировал Зеленского о старте «формальной процедуры начала соответствующего международного расследования» в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом чёткой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнёров», — говорится в сообщении.
Также лидеры обсудили дальнейшие шаги для исполнения договорённостей, которые были достигнуты в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Ранее глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что записи с бортового самописца сбитого украинского самолёта в Иране будут отправлены во Францию.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.
В Корпусе стражей Исламской революции признали ответственность за крушение украинского Boeing.
По словам командующего Военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 06:24
|
09 января 2020, 13:24
|
10 января 2020, 05:54
|
06 января 2020, 07:39
|
08 января 2020, 08:09
|
06 января 2020, 23:54
|
07 января 2020, 09:39