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Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев

11 января 2020, 17:24  •  104 • Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
 
Reuters
 

Отмечается, что стороны договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта, а также о трёхстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время.

«Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении», — уточняет пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что французский лидер проинформировал Зеленского о старте «формальной процедуры начала соответствующего международного расследования» в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом чёткой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнёров», — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили дальнейшие шаги для исполнения договорённостей, которые были достигнуты в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.

Ранее глава отдела по расследованию авиакатастроф Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что записи с бортового самописца сбитого украинского самолёта в Иране будут отправлены во Францию.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

В Корпусе стражей Исламской революции признали ответственность за крушение украинского Boeing. 

По словам командующего Военно-космическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.

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