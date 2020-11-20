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Макрон предъявил России новые обвинения

20 ноября 2020, 19:55  •  271 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото:Euc/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент
Отношения Франции со странами Африки остаются напряженными, в том числе из-за действий России и Турции. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в своем недавнем интервью.
По его словам, некоторые страны, в том числе и РФ, вмешиваются в политику государства, играя "на постколониальной обиде" и способствуя укреплению антифранцузских настроений. Макрон считает, что Москва и Анкара подкупает СМИ, благодаря чему там и появляются многочисленные видео с выкриками недовольных.
Президент напомнил, что у Франции и Африки своя особая история, а отношения между странами строились на протяжении нескольких веков – их судьбы тесно переплетены. Макрон призвал жителей континента не быть пленниками прошлого, тем более что не все выпады в сторону Парижа он считает обоснованными – историографическая работа идет до сих пор, передает Jeune Afrique.
РИА "Новости" отмечает, что Россия ранее не раз отрицала обвинения Запада во вмешательство в процессы в самых разных странах. Пока что слова Макрона в Кремле не прокомментировали.
Недавно Франция и США высказали свое недовольство по поводу действий России в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров назвал подобные упреки неэтичными.

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