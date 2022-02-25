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Макрон позвонил Путину: Президент России откровенно рассказал об Украине
25 февраля 2022, 02:05 • 148 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил русскому коллеге Владимиру Путину. Президент России об Украине рассказал откровенно.
Пресс-служба Кремля информировала, что разговор инициирован Елисейским дворцом.
"Состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Президент Франции услышал от Владимира Путина исчерпывающие объяснения, почему принято решение о проведении спецоперации с участием военных и техники. Эммануэлю Макрону русский коллега рассказал, какие обстоятельства заставили его отдать соответствующие приказы.
Макрон и Путин договорились "оставаться в контакте".
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