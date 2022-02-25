Макрон позвонил Путину: Президент России откровенно рассказал об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил русскому коллеге Владимиру Путину. Президент России об Украине рассказал откровенно.

Пресс-служба Кремля информировала, что разговор инициирован Елисейским дворцом.

"Состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Президент Франции услышал от Владимира Путина исчерпывающие объяснения, почему принято решение о проведении спецоперации с участием военных и техники. Эммануэлю Макрону русский коллега рассказал, какие обстоятельства заставили его отдать соответствующие приказы.

Макрон и Путин договорились "оставаться в контакте".