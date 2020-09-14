Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Макрон позвонил Путину перед его встречей с Лукашенко

14 сентября 2020, 17:05  •  69 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Президенты обсудили ситуацию в Белоруссии
Лидер Франции Эммануэль Макрон связался с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Он решил лично пообщаться с коллегой перед его сегодняшней встречей с главой Белоруссии Александром Лукашенко и поделился своим мнением о ситуации в Республике.
Разговор между двумя лидерами состоялся в понедельник, 14 сентября. В ходе телефонных переговоров Макрон выступил против вмешательства извне в решение белорусского кризиса, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
То, что разговор действительно состоялся, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости"
Кроме того, по данным Reuters, французский лидер также затронул тему с делом якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. По словам Макрона, независимый анализ Франции показал, что Навальный был отравлен "Новичком".
Ранее сообщалось о закрытой встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко. Сегодня утром глава Белоруссии прилетел в Сочи. В списке основных тем обсуждения – пути урегулирования беспорядков в Республике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
14 сентября 2020, 14:20
Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.