Макрон потребовал уважения к России и её народу. Воевать отказался тоже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и её народу. Политик уверен, что нельзя построить прочный мир без нашей страны - если она не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на континенте. Воевать с Россией Макрон отказался тоже, заявив, что это развяжет третью мировую войну.

Во время своей предвыборной речи на встрече с избирателями в коммуне Пуасси президент Франции Эммануэль Макрон не мог не остановиться на теме спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

Он сразу предупредил французов о том, что страна не воюет с Россией. Просто с помощью санкций, переговоров, международного давления ведутся попытки "продавить" Москву и заставить отказаться от дальнейшей спецоперации. Воевать с Россией Макрон отказался, предупредив, что в этом случае речь будет идти уже о третьей мировой войной.

Кроме того, Макрон потребовал уважения и к нашей стране, и к нашему народу.

"Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу", - высказался Макрон. Требование, надо сказать, весьма актуальное на фоне многочисленных историй об оскорблениях и травле, которым подверглись наши граждане в европейских странах, как только началась западная истерия вокруг Украины.

Были расторгнуты контракты с известными представителями русской культуры, а паралимпийскую сборную России и вовсе отстранили от участия в Паралимпиаде накануне старта соревнований.

Французский лидер утверждает, что "нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте". Макрон отметил, что "к этому обязывают история и география".

Напомним, Эммануэль Макрон баллотируется на второй президентский срок. Сами выборы запланированы на 10 и 24 апреля - пройдут они в два тура.