|
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
07 марта 2022, 01:30 • 192 • Политика
Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому. Суть беседы выдало СМИ. Сообщается, что лидер Франции донёс до украинского коллеги то, о чём до этого общался с президентом России.
По данным информагентства Reuters, французский президент Эммануэль Макрон 6 марта созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Лидеры государств, в частности, поговорили о передаче Незалежной гумпомощи. Кроме того, как передаёт СМИ, лидер Франции донёс до собеседника то, о чём до этого общался с президентом России Владимиром Путиным.
Макрон звонил российскому коллеге раньше в этот же день. Согласно информации пресс-службы Кремля, Путин рассказал ему о ситуации на Запорожской АЭС, где русские военные совместно с украинскими сотрудниками в настоящее время обеспечивают нормальную работу и безопасность станции.
Кроме того, лидер России позитивно высказался о предложении организовать совещание представителей Москвы, Киева и МАГАТЭ, однако подчеркнул, что переговоры лучше проводить не в Чернобыле, а по видео-конференц-связи либо в стороннем государстве.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2022, 02:10
|
02 марта 2022, 08:05
|
01 марта 2022, 15:00
|
03 марта 2022, 05:05
|
03 марта 2022, 12:36
|
28 февраля 2022, 02:40
|
02 марта 2022, 17:20