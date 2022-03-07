Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ

Эммануэль Макрон после разговора с Владимиром Путиным позвонил Владимиру Зеленскому. Суть беседы выдало СМИ. Сообщается, что лидер Франции донёс до украинского коллеги то, о чём до этого общался с президентом России.

По данным информагентства Reuters, французский президент Эммануэль Макрон 6 марта созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Лидеры государств, в частности, поговорили о передаче Незалежной гумпомощи. Кроме того, как передаёт СМИ, лидер Франции донёс до собеседника то, о чём до этого общался с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон звонил российскому коллеге раньше в этот же день. Согласно информации пресс-службы Кремля, Путин рассказал ему о ситуации на Запорожской АЭС, где русские военные совместно с украинскими сотрудниками в настоящее время обеспечивают нормальную работу и безопасность станции.

Кроме того, лидер России позитивно высказался о предложении организовать совещание представителей Москвы, Киева и МАГАТЭ, однако подчеркнул, что переговоры лучше проводить не в Чернобыле, а по видео-конференц-связи либо в стороннем государстве.