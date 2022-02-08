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Макрон после переговоров с Путиным озвучил "экзистенциальный вопрос"

08 февраля 2022, 01:45  •  104 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон взял слово после выступления Владимира Путина.
Переговоры между лидерами России и Франции продлились более пяти часов. На пресс-конференции иностранный гость взял слово после речи президента России Владимира Путина. Эммануэль Макрон назвал состоявшийся разговор содержательным.
При этом он отметил, что у Москвы и Парижа разные взгляды на сложившуюся политическую ситуацию. Это нужно понимать и принимать, заявил французский лидер.
Комментируя слова Путина о НАТО, Макрон заявил, что "политика открытых дверей НАТО - это экзистенциальный вопрос". Ранее в своём выступлении Путин указал, что расширение блока недопустимо, а заявления о миролюбивом характере альянса расходятся с реальностью.
Макрон в своей речи также отметил, что по обеспечению стабильности в Европе нужны новые механизмы. Однако, указал он, это должно происходить не путём пересмотра существующих договорённостей. Возможно, новые решения по безопасности в Европе будут новаторскими, заметил политик.
Сейчас главное, подчеркнул гость из Франции, провести деэскалацию и договориться о конкретных мерах. "Мы это обговорили, в ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено", - заявил Макрон, уточнив, что "ближайшие дни будут решающими".

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