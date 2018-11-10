Макрон попытался снова проверить силу рукопожатий с Трампом

Французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Париже, видимо, захотел победить его в силе рукопожатий. По крайней мере, на снимках видно, как он изо всех сил сжимает ладонь своего коллеги из США.

Отметим, что сегодня , 10 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец. Именно там проходит его встреча с французским коллегой Эммануюлем Макроном. Пользователей в Сети рассмешили снимки с приема, где Макрон как будто бы со всей силы сжимает руку Трампа при рукопожатии.