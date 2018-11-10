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Макрон попытался снова проверить силу рукопожатий с Трампом

10 ноября 2018, 20:09  •  51 • Политика
Французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Париже, видимо, захотел победить его в силе рукопожатий. По крайней мере, на снимках видно, как он изо всех сил сжимает ладонь своего коллеги из США.
Отметим, что сегодня, 10 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец. Именно там проходит его встреча с французским коллегой Эммануюлем Макроном. Пользователей в Сети рассмешили снимки с приема, где Макрон как будто бы со всей силы сжимает руку Трампа при рукопожатии.
Отметим, что при встрече главы государств неоднократно демонстрируют свои дружеские рукопожатия. В этом году, напомним, во время официальной встречи Трамп отряхнул пиджак Макрона, смахнув с него перхоть.

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