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Макрон попытается дозвониться в Кремль: "До этого номер был занят"

06 марта 2022, 16:10  •  258 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается в эти минуты дозвониться в Кремль. Как сообщают источники, "до этого номер был занят".
Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
По данным РИА Новости, в ходе часовой беседы лидер России проинформировал своего турецкого коллегу о ходе освободительной спецоперации на Украине. Он отметил, что всё идёт по плану и соответствует графику. Кроме того, Владимир Путин дал чётко понять – спецоперация может быть остановлена только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.
Теперь же с президентом России пытается связаться Эммануэль Макрон.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил о намерении французского лидера провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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