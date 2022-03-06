Макрон попытается дозвониться в Кремль: "До этого номер был занят"

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается в эти минуты дозвониться в Кремль. Как сообщают источники, "до этого номер был занят".

Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

По данным РИА Новости, в ходе часовой беседы лидер России проинформировал своего турецкого коллегу о ходе освободительной спецоперации на Украине. Он отметил, что всё идёт по плану и соответствует графику. Кроме того, Владимир Путин дал чётко понять – спецоперация может быть остановлена только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.

Теперь же с президентом России пытается связаться Эммануэль Макрон.

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил о намерении французского лидера провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.