|
Макрон попытается дозвониться в Кремль: "До этого номер был занят"
06 марта 2022, 16:10 • 258 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается в эти минуты дозвониться в Кремль. Как сообщают источники, "до этого номер был занят".
Сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
По данным РИА Новости, в ходе часовой беседы лидер России проинформировал своего турецкого коллегу о ходе освободительной спецоперации на Украине. Он отметил, что всё идёт по плану и соответствует графику. Кроме того, Владимир Путин дал чётко понять – спецоперация может быть остановлена только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.
Теперь же с президентом России пытается связаться Эммануэль Макрон.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил о намерении французского лидера провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Подпишитесь на нас
258
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2022, 02:40
|
02 марта 2022, 14:00
|
28 февраля 2022, 00:55
|
01 марта 2022, 03:20
|
01 марта 2022, 20:50
|
05 марта 2022, 02:15
|
02 марта 2022, 02:10