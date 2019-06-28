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Макрон поприветствовал Путина, сказав ему по-русски "привет"

28 июня 2019, 18:39  •  101 • Политика

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Он также поблагодарил Макрона за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

На встрече в Осаке Путин и Макрон обращались к друг другу на "ты".

"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал российский лидер.

Путин и Макрон проводят встречу в резиденции российского лидера, которую тот занимает в дни саммита G20. Прибыв на встречу, Макрон тепло и с улыбкой поприветствовал Путина, по-русски сказав ему "привет".

Путин во время переговоров подчеркнул, что Франция является одним из важнейших зарубежных партнеров России. "У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, обсуждаем их. Сейчас за рабочим ланчем мы очень активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, представляющих особый двусторонний интерес. И теперь можем в спокойной обстановке поговорить о всех этих вопросах", - сказал Путин.

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