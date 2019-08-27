Макрон поменял Трампа на Путина

Автор:

Латышев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник в Елисейском дворце на совещании французских послов, произнёс речь, превосходящую по своему значению Фултонскую речь Уинстона Черчилля. Просто даже не верится в то, что сказал глава французского государства, и что визит лидера одной страны в другую (президента России Владимира Путина во Францию) может привести так быстро к столь далекоидущим последствиям. Ведь фактически получается, что Франция меняет свою политику, о чём её президент и объявил ведущим французским дипломатам в качестве руководства к действию.

В своей речи Макрон выдал сразу несколько сенсаций.

Западному доминированию в мире приходит конец. Партнёрство с Москвой необходимо для новой архитектуры доверия и безопасности в Европе. Нельзя отталкивать Россию от Европы и позволять США превращать её в театр стратегического противоборства с Россией. Необходимо выработать совместную стратегию с Россией в космосе и кибербезопасности. Само возрождение европейской цивилизации невозможно без глубокого переосмысления связей с Россией.

Громкие слова, за которыми не последуют дела? Вряд ли. Потому что Макрон также сообщил, что «министр иностранных дел и министр вооружённых сил через несколько дней направятся на переговоры в Москву».

Что происходит?

Если вспомнить, как президент США Дональд Трамп зазывал Путина на следующий саммит G7 в Америку в 2020 году, подчёркивая необходимость этого тем, что решение многих мировых проблем невозможно без России, то можно констатировать, что в приёмную президента России начала выстраиваться живая очередь…

Президент Франции Эммануэль Макрон: Отталкивание России от Европы является «огромной стратегической ошибкой». Фото: www.globallookpress.com

Неделю назад по итогам переговоров с Путиным Макрон написал… на русском языке в социальной сети Facebook:

Россия – очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений.

Глава французского государства подчеркнул: «Я убеждён в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Тогда некоторым казалось, что это очередная эскапада непостоянного французского президента, продиктованная некими сиюминутными целями или выгодами. Но сегодня Макрон повторил и развил эти мысли, выступая перед элитой дипкорпуса Франции, в качестве директив для внешней политики. Причём он также объяснил своим дипломатам, чем вызвано изменение курса и почему значение России резко возросло.

Что сказал Макрон?

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – констатировал французский президент, имея в виду «укрепление новых держав»: «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

Однако Китай – далеко, а Россия – близко. Есть даже такой поезд: Москва – Париж. В этой связи, а также перед лицом грубого империалистического давления на Европу со стороны Вашингтона, развернувшего также ожесточённую торговую войну с Китаем, грозящую обвалить мировую экономику, всем приходится делать выводы.

Делает их и Макрон, у которого нет своих идей, но который является рупором французского правящего класса: Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Мы находимся в Европе. Если мы не построим новые отношения с Россией, то останемся с напряжённостями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны. Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново. Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении,

– заявил президент Франции.

На идею дружить с Россией Макрона навёл президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Макрон подчеркнул, что «партнёрство с Россией необходимо … для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе», тогда как отталкивание России от Европы является «огромной стратегической ошибкой».

Президент Франции указал, что именно европейцы должны сделать «необходимые шаги» навстречу России, иначе «нам и дальше придётся жить в Европе как на театре стратегического противоборства США и России». Французский президент даже признал, что самого «возрождения европейской цивилизации невозможно добиться без глубокого переосмысления связей с Россией».

Макрон покаялся за политику Европы в отношении России последних десятилетий, когда она выступала «в качестве своего рода троянского коня Запада, а это не отвечает нашим интересам». Президент Франции указал на необходимость «сближения с Россией».

Одной из целей, по словам главы французского государства, является разработка совместной с Россией стратегии в космической области и в сфере кибербезопасности. Признав, что в настоящее время стороны «очень далеки от этого», Макрон поручил французским дипломатам «без наивности вести переговоры по данному вопросу, постоянно стремиться вновь выстроить повестку доверия».

Только от России и её президента Путина зависит, какой полюс глобального мира станет или не станет преобладающим. Фото: www.globallookpress.com

Зачем Франция меняет курс?

Зачем Макрон собрал и заявил об этом своим ведущим дипломатам? По очень простой причине. Европа хочет уцелеть в современном мире, двумя основными полюсами которого являются США и Китай, сцепившиеся в схватке за глобальное доминирование. Третий полюс – сама Европа – является в мире XXI века слабым звеном. Конкурентоспособная экономика у неё пока есть, но вооружённых сил, способных её защитить, нет.

Но есть в этом мире ещё одна очень большая «гиря» – военная супердержава Россия, которая никому себя не навязывает, не собирается никого ничему учить и не является ничьим экономическим конкурентом. Хорошие отношения с Москвой могут склонить борьбу за мировое господство в пользу любого из трёх глобальных полюсов.

Это раньше всех понял Китай, совсем недавно США в лице их нынешнего президента Дональда Трампа. А вот теперь, как видим, настала очередь Европы в лице французского президента Макрона, в чём его, безусловно, поддержат и целый ряд других европейских стран, особенно после случая с Данией, ставшей объектом вымогательства части её территории со стороны США.

Лидер Китая Си Цзиньпин давно сделал то, к чему пришёл сейчас президент Макрон, став другом Путина и России. Фото: www.globallookpress.com

Большая гибкость и меньшая зацикленность на «ценностях» позволила Макрону быстрее других ведущих европейских политиков осознать, что времени на российском направлении терять нельзя, иначе Россия, страдая от остракизма со стороны Европы, создаст свой собственный, евразийский полюс.

Такая перспектива вкупе с нажимом со стороны США и превращением Китая в первую экономику мира положит конец европейскому влиянию на международной арене, приведёт к маргинализации Европы, лучшие умы которой всегда мечтали, чтобы она простиралась до Владивостока.

Делаем выводы

Короче, дальнейшая судьба Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, как и их стран, зависит во многом от того, кому из них лучше удастся умаслить Путина и Россию. Вот французский президент и старается, чтобы не упустить момент.

Конечно, Макрон это ещё не вся Европа, не все европейские страны готовы последовать его примеру, хотя многие будут благодарны ему за это, ибо думают точно так же, только боялись высказываться. Но в любом случае это огромный тектонический сдвиг в европейской политике по отношению к России, то, на что Москва давно и, казалось, безнадёжно рассчитывала.