Макрон получил второй сигнал о гражданской войне: "Речь идёт о выживании"

Президент Франции Эммануэль Макрон получил второй сигнал о гражданской войне. По словам военнослужащих, "речь идёт о выживании".

О тревожной для Франции ситуации сообщила группа действующих французских военных, которые поддержали предыдущее обращение отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране. Причиной названа угроза, которую несут исламисты и банды из пригородов.

Военные отметили, что к отставным генералам отнеслись "как к мятежникам", хотя их "единственный грех" - "любовь к своей стране". По мнению авторов второго письма, во Франции уже "тлеет гражданская война".

"Действуйте... Речь идёт о выживании нашей и вашей страны", - предупредили они Макрона.

На днях французские военные и генералы призвали главу Франции Эммануэля Макрона "перейти к решительным действиям" по поводу мигрантов, которые создают экстремистские группировки. Им грозит дисциплинарная ответственность за этот шаг, но, несмотря на санкции со стороны властей, военные продолжают подписывать письмо.