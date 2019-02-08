Макрон подложил свинью Меркель

Эммануэль Макрон поддержал позицию США и других противников Германии и России по «Северному потоку – 2», отказался ехать на Мюнхенскую конференцию, демонстративно отозвал посла из антиглобалистской Италии – чем хуже позиции президента Франции внутри страны, тем больше он надувает щеки на мировой арене

Автор:

Латышев Сергей

Чуть более двух недель назад в торжественной обстановке лидеры Германии и Франции – канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон подписали в Ахене всеобъемлющее соглашение о расширении двустороннего сотрудничества. Французский президент и федеральный канцлер подчеркнули, что это сделано для того, чтобы говорить одним голосом и действовать сообща в Европе и мире.

Фактически они договорились о постепенном объединении двух великих европейских держав, согласовав углубление сотрудничества почти в 15 сферах, к реализации чего обязались приступить немедленно перед лицом глобальных вызовов ХХI века. Подписанный Макроном и Меркель документ предусматривает, в частности, «тщательное согласование позиций» обеих стран в международных делах.

А что вышло?

Однако участие в данном мероприятии Макрона, политика двуличного и ненадежного, способного в любой момент изменить на 180% свою позицию, если это ему сулит хоть какую-то выгоду, изначально не обещало для планов постепенного объединения двух ведущих европейских держав ничего хорошего. Пока Макрон сидит в Елисейском дворце, Ахенское соглашение не будет работать. Он быстро доказал это тем, что Франция, ранее поддерживавшая позицию Германии по «Северному потоку – 2», против которой ополчились США, их вассалы в Европе вместе с рядом завидующих и опасающихся могущества ФРГ европейских стран, вдруг изменила свою позицию.

Пока Эммануэль Макрон является президентом Франции, никакие серьезные проекты с Парижем невозможны. Фото: www.globallookpress.com

Вначале об этом сообщила со ссылкой на свои источники с симпатией относящаяся к США «Зюддойче цайтунг»: президент Франции решил отказаться от участия в Мюнхенской конференции, где было запланировано его совместное выступление 16 февраля с канцлером Ангелой Меркель, из-за разногласий с ФРГ по вопросу проекта «Северный поток – 2». Уже на следующий день эта информация подтвердилась. Как сообщил представитель французского МИДа, Франция действительно поддерживает пересмотр Газовой директивы ЕС, которая затронет строительство «Северного потока – 2», «работа <…> с Германией по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжается».

Это – предательство

«Измененная директива будет распространяться на проект «Северный поток – 2». Франция намеревается поддержать принятие этой директивы», – говорится в заявлении пресс-службы МИД Франции, разосланном по электронной почте 7 февраля.

Поскольку всё подтверждается, стоит повнимательнее отнестись к словам французских правительственных источников «Зюддойче цайтунг»: «Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия». Кроме того, отмечалось, что «Северный поток – 2» уже привел якобы к многочисленным «стратегическим проблемам» между ЕС и Россией.