Макрон подбавил жара НАТО

Автор:

Цыганов Александр

Президент Франции Эммануэль Макрон получит работу в России. После того как взорвёт Североатлантический альянс всё новыми и новыми инвективами – а также инициативами – по его адресу.

Надо ведь будет спасать французского политика. А Владимир Путин, как известно, гуманист. Но поскольку в Ростове-на-Дону уже один экс-президент другой страны живёт, то Макрону, видимо, будет предложен Армавир. По крайней мере, что-то французское в звучании есть.

Эммануэль хотел как лучше…

Поводом для таких размышлений стало новое выступление президента Французской Республики, в котором он предложил внести поправку в пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС. Согласно этому предложению в случае нападения на одну из стран Европейского союза другие члены ЕС должны оказать ей помощь и содействие.

Это мнение Макрон высказал на фоне ещё продолжающихся корчей внутри НАТО, образовавшихся после его же слов о том, что у Североатлантического альянса уже наступила «смерть мозга». Вздрогнули, а потом взвизгнули, кажется, все главные лидеры блока – от президента США Дональда Трампа до генсека НАТО Йенса Столтенберга. Беднягу Макрона, словно паршивую овцу, буквально запинали, ну или, вежливо говоря, зашикали. Но не успели удовлетворённо утереть пот, как упрямый француз, как видим, принялся за своё. То есть за проекты реформирования НАТО, после которых должно образоваться либо два альянса – европейский отдельно, американо-польский отдельно, – либо ни одного.

Новейшее же предложение Макрона аналитики сразу же расценили как направленное на то, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО, придав ему функции принятия военных решений независимо от США. В некотором смысле это возвращение к проекту отдельной европейской армии, от которого Макрон ни разу публично не отказывался. И который, кстати, осторожно, но поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Фото: Allexxandar/Shutterstock.com

Надо напомнить также, что в Североатлантический блок не входят следующие страны ЕС: Финляндия, Швеция, Кипр, Мальта, Ирландия, Австрия.

Вопрос: кто на них может напасть? Ну, Швеция с Финляндией – понятно. Россия прямо с ножом в зубах у них на пороге стоит. Но Ирландия? На неё только Англия напасть может. А Мальта? Кому она нужна, кроме африканских беженцев? Разве что опять той же Англии, по старому обычаю. На Австрию, надо полагать, Швейцария зубы точит. Или нет, это её от княжества Лихтенштейн Европа спасать должна!

Остаётся Кипр в геополитической тени возможной военной угрозы. И понятно от кого – от Турции. Которая к тому же вполне ясно высказала угрозы: если греческое государство на этом острове будет мешать туркам добывать газ в зоне турецкого кипрского государства, то мало грекам не покажется. Всем грекам.

Так что же, Эммануэль Макрон обозначил опасность для членов ЕС со стороны членов НАТО? Получается, что так. Противопоставил НАТО Европе. То есть противопоставил Европе ту страну, которая этим блоком управляет. Сиречь США.

А ведь явно хотел как лучше…

Когда масло скворчит на сковородке…

…то сидеть на ней явно не комфортно. И тут Макрон этого масла явно подлил: в дополнение к своим словам о полной утрате координации внутри НАТО (та самая инвектива про «смерть мозга») он добавил рецепт для лечения этой беды – противопоставить организации с мёртвым мозгом Европейский союз. Где, по логике, мозг есть. Или будет выращен. А то ведь о безупречной, как швейцарские часы, координации в брюссельских коридорах только глухой не слышал…

Но на деле французский президент высказал то, что и так витает в европейском воздухе после того, как Вашингтон явно дал понять, что содержать НАТО за свой счёт далее не собирается, и вообще, дескать, устарел этот альянс, утерял живость мышц и ясность перспективы. Под последним имеется в виду не только полное понимание всех западных политиков, что никакой угрозы Западу от России не исходит, но в первую очередь то, что интересы членов НАТО слишком далеко разошлись. Настолько далеко, что надежда на исполнение ими статьи о коллективной обороне стала по-настоящему призрачной.

Скажем, можно ли представить, что Турция поспешит бросить свой флот на Севастополь и Новороссийск вслед за тем, как Польша исполнит своё страстное желание напасть на Калининградскую область? Зато легко даже не представить, а увидеть, как уже сегодня лётчики той же Турции и Греции режут друг другу носы, отрабатывая возможные действия при конфликте вокруг Кипра или Эгейских островов.

Можно даже больше сказать: сама Германия вряд ли пойдёт на войну за Польшу, как и Франция – за Литву.

Таким образом, статья о коллективной обороне сработает лишь тогда, когда Россия вдруг сойдёт с ума и решит без всякого повода напасть сразу на весь Североатлантический альянс. Но даже то, что западные самые ястребиные ястребы лишь что-то жалко кудахчут в этом смысле про «гибридную» или про «электронную» войну, ясно говорит о том, что в реальность военной агрессии со стороны Москвы они не верят.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Karli Saul/Globallookpress

Зато прекрасно сознают – но это уже больше здравомыслящие политики вроде Эммануэля Макрона, – что у Европы есть ненулевой риск оказаться ядерным пепелищем из-за какой-нибудь жалкой Эстонии. Которая случайно или нарочно сотворит в своих неутолённых амбициях против России такое, что та никак стерпеть не сможет. А Франция уже давала в 1938 году гарантии полякам, которые, уверившись в своей безнаказанности, закусили удила и в отношениях с Германией, и в отношениях с Россией, и в отношениях с более мелкими соседями. Всех обидела, всем нагадила, никого не забыла. И в итоге спровоцировала мировую войну, где одной из первых пострадала – да что там, обрушилась! – Франция.

Вот в Макроне теперь, похоже, и говорит историческая память. Не Австрию он, конечно же, собрался защищать от Лихтенштейна. А просто навесить европейский замочек на идущие вразнос амбиции США и их европейских сателлитов.