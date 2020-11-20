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Макрон побил рекорд лицемерия: Россия виновата в том, что в Африке не любят Францию

20 ноября 2020, 21:45  •  165 • Политика
Макрон обвинил Россию и Турцию в антифранцузских настроениях в Африке. "Есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде", - заявил глава Франции, страны, которая много лет эксплуатировала значительную часть Африки и её население.
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в том, что французов выгоняют из Африки. Скандальное заявление прозвучало в интервью французскому изданию Jeunе Afrique.
За последнее время в Африке усилились антифранцузские настроения. Однако Макрон винит в этом не колониальное прошлое своей страны, которая держала значительную часть чёрного континента под контролем, а Россию.
Есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде, - заявил Макрон.
В своих обвинениях он дошёл до того, что заявил, будто бы многие из тех, кто кричит (о французском колониализме), кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией. Разумеется, никаких доказательств французский лидер не приводит.
По мнению Макрона, между Францией и Африкой "должна быть история любви". А на многолетней истории колониальных войн и эксплуатации континента и его жителей французский лидер предлагает просто не зацикливаться.

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