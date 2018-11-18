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Макрон побил антирекорд собственной популярности

18 ноября 2018, 23:09  •  65 • В мире
Рейтинг президента Франции упал до 25%, бывшим сотрудником Ротшильдов очень довольны лишь 4% французов, согласно последнему опросу
Автор:
Латышев Сергей
Как справедливо заметил однажды президент США Абрахам Линкольн, «можно обманывать часть народа всё время и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время». Справедливость этой максимы иллюстрирует собственной персоной нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.
Рейтинг французского президента, согласно опросу общественного мнения, проведенному службой Ifop и опубликованному изданием «Журналь дю диманш», находится на рекордно низкой для него отметке – 25%. Очень неприятным для Макрона является также то обстоятельство, что за последние 30 дней его популярность сократилась на 4%. И падает она уже давно…
Опрос также показал, что число преданных сторонников президента Франции лишь немного превышает статистическую погрешность, составляя 4%. «Скорее довольны, чем недовольны» Макроном 21% респондентов. А дальше уже идут его враги: 34% французов «скорее недовольны, чем довольны» президентом республики. «Очень недовольны» Макроном 39%. Лишь 2% опрошенных не признались в своих симпатиях или антипатиях. Скорее, в последнем.
Лишь 4% французов обожают своего президента Эммануэля Макрона. Фото: aslysun/shutterstock.com
«Конкуренция» с Олландом
Конечно, это еще не предел. Самый слабый в истории французский президент Франсуа Олланд в аналогичный период своего пребывания у власти имел рейтинг в 20%. Но тогда было очевидно с первого взгляда, что это «пустышка» с кругозором мэра провинциального городка. Макрон же благодаря определенным актерским дарованиям и на деньги мировой закулисы, хоть и выскочил ниоткуда, сумел внушить немалой части французов, что он политик с большим будущим, надежда Европы.

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