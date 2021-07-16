Макрон, Петен и ковид

Любые выборы – это битва политтехнологов, не имеющая отношения к государственному управлению

Накануне национального праздника Франции президент страны предложил своим соотечественникам антитезисы, суть которых полностью нивелируют французские гуманистические завоевания, апофеозом которых было взятие Бастилии 14 июля 1789 года.

Ещё раньше, 11 ноября 2018 года Макрон призвал почтить память сотрудничавшего с нацистами маршала Анри-Филиппа Петена, преступника, приговорённого к смертной казни за государственную измену и военные преступления.

Возможно, президенту V Республики импонирует то, что маршал Петен, придя к власти, первым делом, заменил выстраданные кровью французского народа принципы «Свобода. Равенство. Братство» на безликое Travail, Famille, Patrie (Труд, Семья, Отечество) и с лёгкостью провёл сегрегацию граждан, часть которых в результате попала в лагеря смерти.

Странной привязанностью к предателю французских идеалов страдал ещё один арендатор Елисейского Дворца.

Франсуа Миттеран возлагал цветы на могилу маршала-коллаборациониста, пока не был пойман и избит согражданами в 1992 году в годовщину облавы «Вель д’Ив». Тогда, хоть и с трудом, но скандала сумели избежать, хотя бывший начальник контрразведки Александр де Маранш предоставил документы о прямом участии Миттерана, самого перспективного деятеля режима Виши, в отправке евреев в лагеря смерти.

Напомним, что у Миттерана не было прямых указаний от его патронов в Берлине. Отловом граждан он занимался по собственному хотению.

Нелишне вспомнить и Габриэ́ль Бонёр, она же (Коко́) Шане́ль, необычайный взлёт и популярность которой пришлись на время правления Миттерана. Осуждённая за преступления против Франции, эта дамочка преспокойно вернулась в Париж и стала законодательницей мировой моды.

Короче говоря, V Республика отнюдь не является носительницей традиций Французской революции и хранителем её завоеваний, и выступление Макрона 12 июля могло удивить лишь неискушённых в политической жизни граждан.

Парадоксально то, что в настоящее время защитником «свободы, равенства, братства» во Франции является аристократ, маркиз Филипп де Вилье, который сейчас, по сути, воспроизводит речи Дантона против Людовика XVI, разнося Макрона в пух и прах на всех доступных медиа-площадках.

Естественным образом напрашивается вопрос. Чьи общественные интересы выражает Макрон? На поддержку какой части общества он рассчитывает? Удивительно: мы с лёгкостью можем назвать всех врагов и недругов правительства Макрона, поскольку их списки обновляются практически ежедневно, но затрудняемся сказать, а кто же ЕГО электорат? Кто поддерживает провозглашённые Макроном меры и рукоплещет его речам, помимо акционеров фармацевтических компаний?

По суетливой реакции правительства после известной речи президента ясно, что никакой чёткой стратегии у главы государства нет. Каждые 30 минут, как кукушка из часов, из Елисейского Дворца выскакивают некие персонажи и дают противоречивые объяснения, причём противоречат они не только друг другу, но и себе самим. И их это не смущает. Заигравшись в балаган, они уже без него не могут.

Мы не ошибёмся, если скажем, что никакие «могущественные фигуры» за спиной Макрона не стоят. Что за ним лишь кланы, не связанных общей целью временщиков с сиюминутными интересами. Что участие Макрона в предстоящих выборах под вопросом. Что под вопросом также и его президентство.

Что существование V Республики, которая, согласно сайту правовой информации société.com, зарегистрирована в INSEE как коммерческая компания, имеющая номер SIREN (100000017), номер SIRET как предприятие (10000001700010) и номер плательщика НДС (FR15100000017), подходит к логическому завершению.

Что избирательная система заканчивает своё существование, как когда-то пришла к концу система монархическая.

Ситуация 2021 года отлично показала, что «маски сброшены». Что бенефициары избирательной системы не в состоянии управлять государством, а любые выборы – это битва политтехнологов, никакого отношения к государственному управлению не имеющая, а Эммануэль Макрон же – лишь яркое олицетворение этого состояния.