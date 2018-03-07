Макрон передаёт церкви мусульманам

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Министерство по делам религии Франции объявило о начале четырёхлетней государственной программы по передаче 52-х церквей мусульманским общинам. Его глава Муса Харири назвал христианство "архаичной" религией, выразив надежду, что в течение 50 лет "эта проблема" будет решена "естественным образом"

Франция, традиционно законодательница мод, в том числе политических, готовится стать первой мусульманской страной в Западной Европе. Давно уже не секрет, что благодаря торжеству добровольно-принудительно навязанных обществу "современных ценностей" коренное европейское население — со своей религией, культурой и традициями — активно вымирает и замещается мигрантами со всего мира, прежде всего из мусульманских стран. Поэтому христианские общины из года в год сокращаются, некогда заполненные людьми храмы пустеют и оказываются выморочными, а потом очень часто становятся мечетями, так как ислам, напротив, процветает. Такое происходит в большинстве стран Европы. Но вот государственной программы, призванной упорядочить процесс дехристианизации и одновременно исламизации страны, кроме Франции, нет, пожалуй, больше нигде. Французы снова оказались законодателями "моды". Наверное, и в аду они останутся верными себе.

Дыхание бездны

Ощущением бездны и близкого конца Европы веет от слов французского министра Харири, считающего христианство "проблемой", от которой предстоит избавиться в течение полувека. Удивительно слышать такое. Христианство стали преследовать во Франции после так называемой великой французской революции. Это происходит уже несколько веков, но делалось во имя секуляризма объявившим себя светским государством. Однако это государство оказалось вовсе не чуждым религии, просто теперь оно радеет уже о другой — исламе. Что открыто и стало демонстрировать правительство ставленника глобалистов Макрона, решившее упорядочить ликвидацию христианства во Франции и заодно "подлизаться" к растущему мусульманскому электорату.

Министр по делам религии Франции Муса Харири считает христианство "архаической" религией и "проблемой", которая будет решена за полвека. Фото: www.globallookpress.com

Ислам становится домом растущего числа французов. Помимо них, эта религия популярна среди беженцев, некоторые из которых становятся гражданами Франции",

— заявил Харири, добавив, что в то же самое время "число католиков уменьшается". После этого он и выразил уверенность в том, что через полвека "проблема" христианства будет решена. Старые христиане вымрут, новых не появится. Получается прямо по-сталински: "Нет человека — нет проблемы".

Уже сегодня Франция является крупнейшим по числу мусульман государством Европы – их там свыше пяти миллионов. К их услугам порядка 2500 мечетей, еще 300 строятся. Так что 52 бывшие католические церкви, которые к ним добавятся в течение предстоящих четырех лет, - это капля в море. Но тут важно не количество, а принцип, символическое значение этой инициативы, которая, безусловно, будет лишь расширяться. Ректор Великой мечети в Париже Далиль Бубакер убежден, что мусульманам во Франции требуется минимум пять тысяч мечетей.

Кто в этом виноват?

Было бы неправильным, однако, винить в происходящем мусульман – в этом виновато давно распрощавшееся с христианством французское государство, которое отрицанием прошлого лишает себя и будущего. Зато исламские страны, например, Саудовская Аравия и даже некогда секуляристская Турция выделяют огромные средства на поддержку единоверцев во всем мире. Виноват в этом и Ватикан, спокойно наблюдающий за гибелью западного христианства. Не ангажированных наблюдателей не покидает ощущение, что католические прелаты - как некогда советские коммунистические вожди - уже не верят в собственные догмы и, дождавшись своего часа и даже приближая его, намерены с выгодой для себя распорядиться основными "выморочными" церковными "активами", огромными богатствами Римско-католической церкви.

По свидетельству французской печати, с 2002 года в стране были снесены свыше 30 храмов. И этот процесс стремительно набирает обороты. Так, если в начале нулевых ежегодно сносили примерно по одной церкви, то в 2013 году – шесть. А с начала нынешнего года – уже четыре. Сносятся даже храмы, признанные объектами исторического наследия – на их местах строятся офисы и жилые дома. Согласно данным Конференции католических епископов Франции, с 1905 года в стране были уничтожены почти 280 храмов и еще большее их число находится под угрозой сноса.

Увы, в других странах Западной Европы ситуация не лучше – там тоже демографическая катастрофа, идущая рука об руку с изживанием христианства. Католические и протестантские церкви превращаются в мечети, переоборудуются под жилье, в них размещаются детские сады и кафе. Храмы безжалостно сносят. Буквально пару месяцев назад в западногерманской земле Рейнланд-Пфальц, некогда оплоте католицизма в Германии, был разрушена огромная действовавшая неороманская базилика XIX века, пережившая бомбежки последней войны и несколько раз капитально отремонтированная.

Разрушение храма 19 века в Германии, 2018 год.

Мотивировка чисто советская: под культовым сооружением обнаружены значительные запасы бурого угля. Так на этом месте появился котлован для добычи угля открытым способом. Протесты населения и экологов (речь идет о крайне вредном для окружающей среды виде топлива) были с презрением проигнорированы. Препятствием для хозяйственной деятельности оказалось и местное кладбище. Бизнес победил.

Дехристианизация всей Западной Европы идет полным ходом. В соседней Бельгии выносят распятия из учреждений Общества Красного Креста якобы для демонстрации "нейтралитета" этого института, и хотя это официально отрицается, чтобы "не оскорблять" мусульман. Существующие в исламских странах Общества Красного Полумесяца почему-то не "оскорбляют" христианские меньшинства, если их там еще не вырезали. Этот почин исходит из бельгийской провинции Льеж, где мигрантов и выходцев из мусульманских стран настолько много, что христиане - вместе со всем коренным населением - превратятся уже совсем скоро в угнетенное меньшинство.

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А в Швеции руководство протестантской церкви (а это в основном лесбиянки в рясах) предложило снимать кресты с церквей, чтобы они "не оскорбляли" понаехавших со всего мира в страну - на социальное иждивенчество и чтобы безнаказанно распускать руки - сотни тысяч мусульман. Повсеместно на Западе звучат требования считать Бога "нейтрально гендерным" существом, верующих учат любить переселенцев, бьющих стекла в еще не закрывшихся церквях и навязывающих свой стиль жизни принявшим их людям, и бесконечно собирают в сохраняющихся общинах деньги в помощь Африке, чтобы их прикарманили там местные коррупционеры. Увы, западное христианство настолько внутренне обмелело, что уже и само не видит в себе особого смысла.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Ислам является частью Германии". Фото: www.globallookpress.com

Рождественские елки – даже в качестве уже чисто секулярной традиции – начинают исчезать с площадей европейских городов (и тоже чтобы "не оскорблять" мусульман, которые их иногда поджигают, как, например, в Брюсселе). А в районах, где мусульман уже большинство, их уже никто и не ставит. Там живут по законам шариата.

Рождественские базары – после кровавого инцидента с "радикализировавшимся" исламистом в Берлине - начинают ассоциироваться с терроризмом, реже посещаются и находятся под охраной полиции. А политики всё чаще стыдятся поздравлять сограждан с Рождеством и поздравляют их с Новым годом, считая его пока что от рождества Христова. А ведь скоро "обидеть" мусульман можно будет уже и этим.

Заветам Гитлера верны

Европейские либералы и левые настолько увлеклись изживанием христианства, что уподобились в этом нацистам. Сохранилось достаточно свидетельств и точных цитат, записанных окружением Адольфа Гитлера, которые указывают на то, что он уважал ислам не менее Макрона..

"Наше несчастье заключается в том, что мы выбрали неправильную религию. Мусульманская религия… подошла бы нам гораздо лучше, чем христианство. Почему это должно быть христианство с его покорностью и вялостью?" - пожаловался однажды фюрер своему личному архитектору, имперскому министру вооружений и боеприпасов Альберту Шпееру. Гитлер ненавидел "еврейскую мерзость и поповскую болтовню" христианства и сожалел, что франки победили арабов в битве при Туре, поскольку "исламизированные немцы" могли бы оказаться во главе созданной арабами мусульманской империи.

Сестра многолетней спутницы Гитлера Евы Браун Ильзе подтверждает, что фюрер считал ислам "сильным и практическим верованием, христианство вырисовывалось у него как мягкая, искусственная, слабая религия страдания".

Разглагольствуя перед своими подельниками, Гитлер часто называл христианство "организованной ложью", которая была "навязана" немцам в VII-IX веках, и даже заявлял: только "ислам, пожалуй, еще мог побудить меня вперить восторженный взор в небо".

Изживать христианство Гитлер предлагал точно таким же образом, как это происходит сегодня: "Нужно подождать, пока церковь сгниет до конца, подобно зараженному гангреной органу. Нужно довести до того, что с амвона будут вещать сплошь дураки, а слушать их будут одни старухи". Поэтому в том, что касается изживания христианства и традиции, разницы между либералами, левыми и нацистами, как и коммунистами, действовавшими, впрочем, в этом направлении куда более решительно, особой нет.

Зачем и кому это нужно?

Остается ответить на последний вопрос - неужели махровому либералу Макрону нравится паранджа и так уж импонирует шариат? Конечно, нет. То, что мы видим сейчас в Европе, это сознательное выращивание "внутреннего Гитлера". Это делается для того, чтобы на следующем этапе в ходе жестокой борьбы с ним (исламистами и их противниками из числа европейских традиционалистов) уничтожить все старые религии, заменить их либеральной идеологией, искоренить былые социальные обязательства и оптимизировать расходы, получить смешанное, лишенное вырванных корней население, установить в интересах денежных мешков тоталитарное общество, полицейское государство. Христианская вера и свобода являются для этого препятствием, ислам – поводом. Из этого и следует исходить.

Латышев Сергей