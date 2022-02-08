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Макрон озвучил умалчиваемое Вашингтоном о России

08 февраля 2022, 07:35  •  212 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые вслух сказал о том, что умалчивается официальным Вашингтоном о России.
По мнению бывшего посла Франции в России, а ныне главы исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений Жана де Глиниасти, глава Франции стал первым среди западных лидеров, кто публично признал правомерность опасений России в сфере безопасности. По словам эксперта, в этой связи встреча французского лидера с президентом России Владимиром Путиным была очень важна.
Как считает Глиниасти, обозначенные Макроном итоги переговоров содержат наброски будущего проекта соглашения в сфере безопасности. Кроме того, он также добавил, что Макрон в том числе "выразил очень глубокую мысль" о том, что безопасность Европы невозможна без безопасности России.
"Это созвучно выдвигаемой Россией концепции неделимой безопасности", - сказал дипломат, добавив, что эту концепцию долгое время не признавали, однако накануне об этом было сказано во всеуслышание.
Стоит отметить, что официальный Вашингтон показательно игнорирует озвученные Россией обеспокоенности в вопросе безопасности. В частности, речь идёт о непрерывном расширении НАТО. Однако вместо конструктивного диалога США отвечают только нагнетанием ситуации с помощью "вбросов" о подготовке вторжения России на Украину. При этом Россия уже неоднократно опровергала слухи о якобы готовящемся вторжении. Более того, даже Украина просила США прекратить распространять этот фейк, поскольку он нервирует население и отпугивает инвесторов.
Напомним, накануне состоялась пятичасовая встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, по итогу которой глава России вновь повторил для СМИ: эскалация ситуации, продолжение НАТО нынешней тактики расширения приведёт к неминуемому столкновению.
Победителя в случае конфликта между НАТО и Россией не будет - этот тезис, озвученный Путиным, можно назвать ключевым. На протяжении пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном он повторил его неоднократно.

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