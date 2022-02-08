Макрон отметил обеспокоенность Зеленского войсками РФ на границе

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за российских войск на границе — таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он рассказал во вторник, 8 февраля, после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой 125 тыс. российских военных. Поэтому да, он нервничает», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции.

Он отметил при этом, что Зеленскому достает хладнокровия на международной арене в контексте ситуации на границе Украины, и «это надо приветствовать».

На реплику о Минских соглашениях, которые критиковал Зеленский, отмечая, что ему не нравится ни один из пунктов документа, Владимир Путин ответил поговоркой, подчеркнув безальтернативность договоренностей.

«В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер напомнил, что когда-то пообещал экс-лидеру Украины Петру Порошенко предоставить политическое убежище в России. Тогда над его предложением иронизировали, а сегодня оно актуально как никогда, в первую очередь из гуманитарных соображений.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля, в Кремле. Беседа двух лидеров продлилась более пяти часов. Путин и Макрон начали беседу в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а продолжили за рабочим обедом. Завершилась встреча около полуночи, президенты России и Франции провели итоговую пресс-конференцию.

Встречая французского коллегу, президент Путин отметил, что два года не беседовал с Макроном лично, поэтому накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Французский лидер отметил, что диалог с Россией необходим как единственный путь обеспечения настоящей стабильности и безопасности для европейского континента.

После встречи с президентом России французский лидер 8 февраля намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве.

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.