Макрон отказался от поездки в Давос под предлогом "плотного графика"

Французский глава государства Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), намеченный в швейцарском Давосе, под предлогом "плотного графика". Такое сообщение публикует пресс-служба Елисейского дворца.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал о том, что отменяет поездку на ВЭФ в швейцарский Давос вследствие своих разногласий с демократами по вопросу финансирования строительства Мексиканской стены на американо-мексиканском рубеже.

В конце декабря представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может приехать в Давос. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.