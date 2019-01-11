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Макрон отказался от поездки в Давос под предлогом "плотного графика"
11 января 2019, 17:54 • 73 • Политика
Французский глава государства Эмманюэль Макрон не приедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), намеченный в швейцарском Давосе, под предлогом "плотного графика". Такое сообщение публикует пресс-служба Елисейского дворца.
До этого президент США Дональд Трамп рассказал о том, что отменяет поездку на ВЭФ в швейцарский Давос вследствие своих разногласий с демократами по вопросу финансирования строительства Мексиканской стены на американо-мексиканском рубеже.
В конце декабря представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может приехать в Давос. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
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