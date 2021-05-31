Макрон отчитал США за шпионаж: "Это неприемлемо!":

Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками. "Особенно — между союзниками и европейскими партнерами", - добавил французский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США и Данию за шпионаж за европейскими политиками. О слежке стало известно благодаря материалу в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, в период с 2012 по 2014 годы Агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило за целым рядом ведущих немецких политиков, включая нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель. Также слежка велась за политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.

Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами,

- выразил своё негодование Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Париж будет требовать от Вашингтона и Копенгагена подробных объяснений по данному поводу.

Напомним, что о слежке за Меркель и другими высокопоставленными политиками Европы ещё в 2014 году рассказал бывший агент американских спецслужб Эдвард Сноуден. Тогда разразился дипломатический скандал, который в итоге замяли. Теперь данная история снова вышла на поверхность.