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Макрон отчитал США за шпионаж: "Это неприемлемо!":
31 мая 2021, 20:55 • 68 • Политика
Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками. "Особенно — между союзниками и европейскими партнерами", - добавил французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США и Данию за шпионаж за европейскими политиками. О слежке стало известно благодаря материалу в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, в период с 2012 по 2014 годы Агентство национальной безопасности США с помощью Дании следило за целым рядом ведущих немецких политиков, включая нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель. Также слежка велась за политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции.
- выразил своё негодование Эммануэль Макрон.
Он добавил, что Париж будет требовать от Вашингтона и Копенгагена подробных объяснений по данному поводу.
Напомним, что о слежке за Меркель и другими высокопоставленными политиками Европы ещё в 2014 году рассказал бывший агент американских спецслужб Эдвард Сноуден. Тогда разразился дипломатический скандал, который в итоге замяли. Теперь данная история снова вышла на поверхность.
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