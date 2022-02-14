Макрон остановил «Конвой свободы» бронетехникой и слезоточивым газом

Исход президентских выборов во Франции в апреле, видимо, предрешён

В пятницу, 11 февраля, в Париж прибыли участники французского «Конвоя свободы», созданного противниками коронавирусных ограничений по примеру канадских дальнобойщиков.

Канадский конвой свободы начинался как протест против обязательной вакцинации и превратился в протест против власти. Французский конвой сразу объединил противников принудительной вакцинации и «санитарных паспортов», «желтых жилетов», сторонников левых и правых партий; протестующие выдвинули требования отмены «санитарных паспортов», снижения цен на бензин и потребительские товары. Созданная в "Фейсбуке" 26 января группа Le convoy de la liberté сегодня насчитывает около 400 тысяч участников.

9 февраля из Байонны, Ниццы, Страсбурга, Лилля, Шербура, Перпиньяна и других городов колонны участников «Конвоя свободы» (легковые машины, фургоны, автодома) направились в Париж. Власти готовились к отпору и заблокировали движение конвоя на подступах к столице. «Будут введены в действие специальные меры… для предотвращения перекрытия дорог [участниками «Конвоя свободы»], будут составляться протоколы и проводиться задержания», – предупреждало главное управление парижской полиции. Запрет, связанный с «риском нарушений общественного порядка», действовал с 11 по 14 февраля включительно.

Префект парижской полиции указал, что за создание препятствий движению транспорта предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы, штрафа в размере 4500 евро, конфискация транспортного средства, снижения наполовину максимального количества баллов водительского удостоверения и приостановление его действия на срок до трёх лет.

Впервые после протестов в 2018 году «жёлтых жилетов» жандармерия развернула в столице Франции бронетехнику.

В пятницу вечером полиция насчитала на подступах к Парижу три тысячи машин «Конвоя свободы». Узнав о блокировке столицы, две сотни участников конвоя переночевали в северном пригороде Вильпенте и двинулись на Брюссель. 1300 автомобилей остановились в Лилле, где провели демонстрацию в центре города.

В Брюсселе тоже были готовы. Мэр бельгийской столицы Филипп Клоз сообщил, что располагает всеми средствами для предотвращения блокировки Брюссельского столичного региона и не пропустит конвой в город. Поток гневных комментариев, который на него обрушился, брюссельский градоначальник проигнорировал.

Около тысячи автомобилей конвоя были остановлены на подступах к Парижу. В центр французской столицы, на Елисейские поля, смогли прорваться не более сотни участников «Конвоя свободы», но полиция вытеснила их в пригороды, применив слезоточивый газ. Лишь горстка самых упорных смогла продержаться до поздней ночи с субботы на воскресенье в районе Елисейских полей и Булонском лесу.

Исход противостояния протестующих и полиции был предрешен. Если в канадской столице полиция сильно уступала по численности дальнобойщикам, то в Париже семь с половиной тысяч полицейских без труда подавили протест сотни автомобилистов.

Парижская полиция сообщила, что в воскресенье было составлено 513 протоколов о правонарушениях и задержано 97 человек, среди них лидер «желтых жилетов» Жером Родригес. Во всей Франции, по данным МВД, в выходные в протестах против коронавирусных ограничений приняло участие 32 тысячи человек.

Меньше чем через два месяца, 10 апреля, во Франции состоится первый тур президентских выборов. В предвыборной обстановке «Конвой свободы» поддержали почти все кандидаты в президенты от оппозиции.

«Я их понимаю. Это что-то вроде “желтых жилетов”, – сказала Марин Ле Пен. – Я предлагаю снизить НДС с 20% до 5,5% в цену топлива, мазута, газа и электричества. Макрон же ничего не предлагает и выводит бронетехнику».

Лидер левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон объявил, что поддерживает участников «Конвоя свободы» и выдвинутые ими требования. В поддержку протестующих высказался также лидер экологического движения Янник Жадо, а лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сам присоединился к «Конвою свободы».

Экспансивный Эрик Земмур предпочёл промолчать, но его сторонник Жан Ривьер разразился обвинениями в адрес Макрона: «Кто он такой, чтобы мешать людям протестовать? Будет ли он снова терзать… мирных граждан?»

Лишь кандидат от французских правых Валери Пекресс и ее партия «Республиканцы» выразила жёсткое неодобрение «Конвою свободы». Глава фракции республиканцев в Национальном собрании Дамьен Аббад назвал протестующих «конвоем угнетения».

Научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович в интервью ФСК объяснила жесткие действия правительства тем, что властям удалось внести раздор в ряды оппозиции. Макрон уверен в своей победе на выборах, что и позволило ему для устрашения протестующих вывести на улицы Парижа бронетехнику.

Принадлежащий Ротшильдам журнал The Economist на днях опубликовал свой прогноз президентских выборов во Франции, предсказав победу Макрона с вероятностью 82%. Шансы выигрыша Валери Пекресс оцениваются в 10%, а лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен – в 5%. Вероятность победы других кандидатов, в том числе громкоголосого Эрика Земмура, составляет меньше 1%.

Как бы ни относиться к этим цифрам, итог президентских выборов во Франции в апреле 2022 года, видимо, предрешён.