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Макрон оконфузился при попытке произнести фамилию Тихановской - видео

29 сентября 2020, 17:20  •  116 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото:Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Президент Франции решил сократить столь сложное слово
Французский лидер Эммануэль Макрон попробовал выговорить фамилию экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, с которой встретился 29 сентября в Литве. Соответствующая видеозапись уже успела распространиться в Сети.
В ходе переговоров лидер белорусских протестующих напомнила, что президент Франции обещал оказать помощь в диалоге с действующими белорусскими властями для того, чтобы урегулировать политический кризис в Республике.
Макрон в ответ заметил, что европейская сторона готова стать посредником ОБСЕ. Также он добавил, что Минск должен оказать аналогичное содействие в расследовании внутригосударственной ситуации.
На опубликованной записи видно, что президент Франции с затруднением произносит фамилию Тихановской, назвав женщину вместо этого "Тиковской".
Известно, что по итогам переговоров с Макроном Тихановская сообщила, что выступит перед парламентом Франции, передает РИА "Новости".
Ранее Тихановская заявляла, что собирается сообщить президенту Франции свои планы по урегулированию ситуации в Белоруссии – она намерена устроить очередные выборы, которые планирует провести в 2021 году. А Париж, как оплот старейшей демократии, должен ее "отлично понять".

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