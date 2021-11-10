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Макрон объявил сенсацию для Франции: "Нам необходимо экономить энергию"

10 ноября 2021, 01:15  •  54 • В мире
Впервые за несколько десятилетий во Франции будет возобновлено строительство АЭС.
Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил, как страна будет спасаться от нехватки энергии. По его словам, для гарантии энергобезопасности страны следует возобновить строительство ядерного реактора. Для Франции это заявление - сенсация: впервые за несколько десятилетий европейское государство намерено начать данный процесс.
Но, как объяснил Макрон, это позволит стабилизировать ситуацию в энергетике.
Он подчеркнул, что французам "необходимо экономить энергию и инвестировать в низкоуглеродную энергетику".
"Мы намерены, впервые за десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии", - говорится в его обращении к нации во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде.

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