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Макрон объяснил, кто по-настоящему напрягает Евросоюз. Подсказка: это не Россия
19 января 2022, 16:15 • 127 • Политика
Конфликт на Украине остаётся главным источником напряжённости в Евросоюзе (ЕС), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер во время выступления в Европарламенте сказал, что Париж и Берлин будут продолжать искать политическое решение кризиса на Украине, так как именно ситуация в этой стране является главной напряжённостью ЕС.
Макрон подчеркнул, что урегулировать кризис на Украине может коллективная помощь стран Европы. Также президент Франции уточнил, что Европа должна выстраивать диалог с Россией.
- уточнил президент Франции.
Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей "архитектуры безопасности" в Европе, подытожил Макрон.
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