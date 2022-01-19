Макрон объяснил, кто по-настоящему напрягает Евросоюз. Подсказка: это не Россия

Французский лидер во время выступления в Европарламенте сказал, что Париж и Берлин будут продолжать искать политическое решение кризиса на Украине, так как именно ситуация в этой стране является главной напряжённостью ЕС.

Макрон подчеркнул, что урегулировать кризис на Украине может коллективная помощь стран Европы. Также президент Франции уточнил, что Европа должна выстраивать диалог с Россией.

Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет,

- уточнил президент Франции.

Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей "архитектуры безопасности" в Европе, подытожил Макрон.