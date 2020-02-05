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Макрон обвинил Россию в "искажении истории" после встречи с премьер-министром и президентом Польши
05 февраля 2020, 02:54 • 53 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны. "Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ", - сказал французский лидер после встречи с премьер-министром и президентом Польши.
После встречи с премьер-министром и президентом Польши глава Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны и "сделать виноватым польский народ". Заявление прозвучало во время выступления французского лидера перед польскими студентами.
Речь идёт о подкреплённых документами словах президента России Владимира Путина о поддержке Гитлера со стороны властей Польши. В частности, российский лидер представил письмо польского посла в Германии, который обещал Гитлеру памятник в Варшаве, если нацистский лидер сможет окончательно решить "еврейский вопрос" в Европе.
При этом президент Франции добавил, что видит попытки искажения истории и со стороны Польши, и со стороны Венгрии. По словам Макрона, это грозит "фрагментацией памяти в пересмотре истории".
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