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Макрон обратился к Путину: "Я счастлив"
27 июня 2020, 07:00 • 150 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он поблагодарил за приглашение в Россию. "Я счастлив", - произнёс французский лидер.
Личная беседа Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялась в видеоформате. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки лидеры стран не могли встретиться с глазу на глаз. Французский президент нашёл в этом даже определённые плюсы: выиграли время, так как не пришлось тратить его на перелёт. Но другой отмеченный им недостаток - беседа через камеру не так приятна, как личная встреча.
Владимир Путин ещё раз подтвердил своё приглашение в Россию, чтобы это был "полноформатный визит".
"Я счастлив", - ответил ему собеседник.
Он также добавил: рад тому, что оба президента нашли время для разговора. Во время беседы по видеосвязи лидеры России и Франции обсудили отношения между их странами, а также военные конфликты в Сирии, Ливии и на Украине.
Ещё одной темой беседы стало празднование 75-й годовщины Победы. Владимир Путин напомнил о вкладе французской стороны. На это французский лидер признался: очень хотел посетить торжества на Красной площади 24 июня, но пандемия не позволила.
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