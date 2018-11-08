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Макрон о «настоящей европейской армии», отдельной от НАТО и США

08 ноября 2018, 19:24  •  73 • В мире
Без зависимости от США?
Предложенная год назад французским президентом Эммануэлем Макроном идея создания отдельной боевой единицы в рамках ЕС обрела реальные очертания после переговоров в Париже и согласия Берлина присоединиться к инициативе.
Макрона поддержали девять европейских государств – Великобритания, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Эстония и Финляндия. Создаваемая боевая единица предназначена для анализа военно-политической информации, разработок в области военного планирования и реагирования на гуманитарные кризисы, в том числе военными методами.
«В ситуации, когда геополитические угрозы и климатические кризисы следуют один за другим, инициатива [французского президента] свидетельствует о том, что Европа может и способна [на них реагировать]», – заявили в Министерстве обороны Франции.
Хотя в комментариях западных СМИ нет недостатка в указаниях на Россию и Китай как причины беспокойства европейцев эффективностью европейской системы региональной безопасности, на деле создание внутри ЕС боевой единицы, отдельной от НАТО и США, говорит о желании ЕС избавиться от военной монополии Вашингтона.
А 6 ноября Эммануэль Макрон призвал европейцев создать «настоящую европейскую армию», чтобы снизить зависимость от США. Среди сторонников идеи Макрона – председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В Министерстве обороны Франции отметили, что свою эффективность европейская инициатива проявит при первом серьёзном кризисе, в урегулировании которого будет участвовать.
Кивая в сторону России и Китая, Макрон указал на необходимость создания для Европы возможности «защититься самой и принимать более суверенные решения, без зависимости от США».
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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