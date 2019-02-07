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Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного потока – 2"

07 февраля 2019, 20:24  •  160 • Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отказаться от участия в предстоящей конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в Мюнхене 15-17 февраля. Поводом стали его разногласия с официальным Берлином по вопросу проекта "Северный поток - 2".
Об этом в четверг сообщила газета "Зюддойче цайтунг", по информации своего источника в Версале.
Напомним, совместное выступление Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель было запланировано в Мюнхене на 16 февраля.
Ранее сообщалось, что американские послы в Евросоюзе разослали предупреждения о том, что реализация проекта российского газопровода "Северный поток – 2" приведет якобы к усилению российского влияния в Европе. Кроме того, во Франции заявили, что это грозит суверенитету Украины, а также интересам Словакии и Польши.

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