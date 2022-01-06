Макрон назвал признак "истинного француза" в пандемию: А иначе - "не можете"

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ужесточение мер для непривившихся от коронавируса граждан с 15 января.

Во Франции, где ранее сообщили об ужесточении масочного режима, намерены ещё усилить давление в рамках кампании по вакцинации. Об этом заявил лидер страны Эммануэль Макрон. По словам Макрона, его ковид-стратегия заключается в том, чтобы довести до французов простое понимание: лучше вакцинироваться.

Ради этой цели местные власти, судя по словам президента Франции, готовы пойти на многое. Тем, кто не вакцинировался, будут продолжать усложнять повседневную жизнь, ограничивая их в возможности посещать общественные места.

"Вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в кино", - заявил политик.

По словам французского лидера, уголовного наказания "незначительное меньшинство" (так он обозначил непривитых граждан) не понесёт. Однако тут же Макрон заметил, что в целом не считает таких людей гражданами страны.

"Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином", - подытожил он.