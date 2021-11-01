Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
Главная / Политика

Макрон нашел главного виновника скандала вокруг AUKUS

01 ноября 2021, 12:25  •  66 • Политика
Эмманюэль Макрон. Фото: Salerno/EUC/www.globallookpress.com
У президента остались претензии лишь к одной стороне произошедшего
Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон его нагло обманул с контрактом по подлодкам. Об этом сообщает РИА "Новости". 
Напомним, Австралия, США и Великобритания ранее заключили новый военный союз AUKUS, направленный на защиту от угроз со стороны Китая. Из-за этого Канабере пришлось разорвать контракт на строительство подлодок с Парижем – французская сторона узнала об этом неожиданно, что спровоцировало крупный политический скандал. 
Макрон, отвечая на вопрос журналиста на G20, заявил, что уверен, что Моррисон солгал ему о контракте. По его словам, из-за произошедшего отношения между Францией и Австралией оказались подорваны. При этом президент отметил, что уважительно относится к австралийскому государству и его народу. Теперь Париж ждет от Канаберы шагов по урегулированию инцидента. 
При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны.
К другим сторонам договоренности по AUKUS у Макрона претензий нет. После заключения соглашения с Австралией Байден переговорил с французским президентом по телефону и даже договорился о возвращении в Париж выгнанного на фоне скандала посла. С премьером Великобритании Борисом Джонсоном у Эммануэля Макрона и вовсе произошло крайне теплое общение на G20, за что его, к слову, раскритиковали в Сети, назвав "слабаком". 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





66
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
01 ноября 2021, 08:20
"Просто сбежали с этого бала": Депутат Рады назвал двух "предателей" Украины
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
01 ноября 2021, 02:30
Крушение MH17 - часть спецоперации? Суд в Нидерландах продолжается
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 00:45
Байден передал Путину послание: Сергей Лавров раскрыл детали переговоров
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
31 октября 2021, 11:20
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.