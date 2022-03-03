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Макрон набросился на Россию с обвинениями: "Ложь и оскорбление истории"

03 марта 2022, 08:20  •  235 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию во лжи и оскорблении собственной истории, назвав нашу страну "агрессором". И получил достойный ответ от русского дипломата.
По словам Эммануэля Макрона, то, что происходит на Украине, не является конфликтом между НАТО и Россией. Он также назвал ложью заявления России о том, что на территории Украины расположены базы и войска альянса.
"На Россию не нападают, она сама является агрессором", - заявил Макрон, добавив, что спецоперация на Украине не похожа на борьбу с нацизмом, о которой говорит Кремль. По словам французского лидера, это "оскорбление истории России и Украины, памяти наших предков, воевавших бок о бок против нацизма".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, как, находясь восемь лет в "Нормандской четвёрке", Франция умудрилась не увидеть ни одного случая разгула нацистов на Украине.
Она напомнила, как в 2019 году ультраправые радикалы нарисовали свастику на памятнике жертвам холокоста под Николаевом (в этом месте Бандера и его соратники убили 54 тысячи евреев) и написали, что потомков похороненных в этой земле ждёт второй холокост за "продажу украинской земли". При этом Захарова выложила две фотографии, на которых видно и свастику, и записку.
Одновременно с этим Макрон заявил о неизбежности роста цен во Франции из-за санкций против России. Французский лидер не стал скрывать, что его страна сильно зависит от поставок из России, особенно пострадают сельское хозяйство и промышленность. А неминуемый рост цен на бензин, газ и товары первой необходимости повлияет на покупательскую способность граждан.
Макрон предупредил французов о неизбежном росте цен и безработицы.

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