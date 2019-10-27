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Макрон на проводе: Путин провел переговоры с президентом Франции по Сирии

27 октября 2019, 12:24  •  83 • Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону договоренности России и Турции по Сирии. Французский лидер выразил надежду, что теперь-то уж заседание Сирийского конституционного комитета в Женеве увенчается успехом.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Сирии. Некоторые подробности состоявшегося разговора были опубликованы на сайте Кремля.
Путин рассказал Макрону о своих договоренностях с президентом Турции и том, как они повлияют на восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии. Также российский лидер поделился со своим французским коллегой результатами саммита "Россия - Африка", который состоялся на следующий день после российско-турецких переговоров.
Со своей стороны президент Франции крайне положительно оценил итоги переговоров в Сочи. Он выразил уверенность, что теперь запланированное на 30 октября первое заседание Сирийского конституционного комитета в Женеве завершится конструктивными результатами.
Напомним, ранее уже неоднократно предпринимались попытки усадить за один стол представителей всех сторон конфликта в Сирии с целью совместного определения будущего страны и написания новой Конституции, которая бы положила конец всем внутренним конфликтам.

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