Макрон на проводе: Путин провел переговоры с президентом Франции по Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном по ситуации в Сирии. Некоторые подробности состоявшегося разговора были опубликованы на сайте Кремля.

Путин рассказал Макрону о своих договоренностях с президентом Турции и том, как они повлияют на восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии. Также российский лидер поделился со своим французским коллегой результатами саммита "Россия - Африка", который состоялся на следующий день после российско-турецких переговоров.

Со своей стороны президент Франции крайне положительно оценил итоги переговоров в Сочи. Он выразил уверенность, что теперь запланированное на 30 октября первое заседание Сирийского конституционного комитета в Женеве завершится конструктивными результатами.

Напомним, ранее уже неоднократно предпринимались попытки усадить за один стол представителей всех сторон конфликта в Сирии с целью совместного определения будущего страны и написания новой Конституции, которая бы положила конец всем внутренним конфликтам.