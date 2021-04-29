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Макрон лишит званий генералов за письмо об угрозе конфликта во Франции - Le Parisien

29 апреля 2021, 15:10  •  119 • Политика
Во Франции перед военным советом предстанут офицеры, подписавшие письмо об угрозе гражданской войны в стране.
Во Франции начнут дисциплинарную проверку действующих офицеров армии, подписавших письмо президенту Эммануэлю Макрону об опасности гражданской войны в стране с тысячами жертв.
По данным руководителя главного штаба Вооружённых сил Франции генерала Франсуа Лекуантра, письмо подписали 18 военных. Командование намерено лишить званий нескольких отставных генералов. Все подписавшие письмо предстанут перед высшим военным советом, передаёт Le Parisien.
В письме, подписанном несколькими десятками отставных военных, Макрона предупреждают, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов". В письме указывается, что целые области Франции уже захвачены исламистами, установившими свои порядки. Под письмом поставили подписи тысячи военных после жестокого убийства сотрудницы полиции выходцами из Туниса.
Военных поддержала лидер политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая предложила вместе "бороться за Францию". В правительстве Макрона письмо сравнили с путчем военных в Алжире в 1961 году. Глава Минобороны отметила, что отставные офицеры не играют никакой роли в армии.

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