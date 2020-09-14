Макрон лично рассказал Путину об исследовании проб Навального и "Новичке"

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным затронул тему лечения основателя ФБК Алексея Навального в Германии. Как отмечено в сообщении Елисейского дворца, речь шла об исследованиях проб Навального, проведённых во Франции. Эксперты, по словам Макрона, подтвердили отравление боевым веществом "Новичок", говорится в официальном сообщении.

Макрон полагает, что России следует внести ясность в вопрос о ходе расследования происшествия с Алексеем Навальным, продолжили в Елисейском дворце.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит ответное сообщение по итогам переговоров лидеров двух стран.

Напомним, ранее немецкие политики также заявили, что Навальный был отравлен "Новичком", добавив, что исследования в том числе были проведены во Франции и Швеции. Впрочем, называть эти лаборатории немецкая сторона отказалась.