Макрон хочет рассказать Путину, как решить проблемы Украины - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет рассказать своему коллеге из России Владимиру Путину, как решить проблемы Украины. СМИ рассказали, когда состоится разговор и о чём конкретно он будет идти.

Агентство France-Presse обнародовало информацию, полученную от источника в Елисейском дворце.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора", - говорится в публикации.

Источник из числа сотрудников администрации Макрона отметил, что беседа состоится в ближайшие дни. Необходимость в ней возникла, так как Франция озабочена ситуацией и хотела бы избежать "дополнительной неустойчивости".

Представитель Елисейского дворца также подтвердил, что 26 января в Париже встретятся политические советники "нормандского формата". Делегацию от России будет возглавлять Дмитрий Козак - замруководителя администрации Владимира Путина.