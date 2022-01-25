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Макрон хочет рассказать Путину, как решить проблемы Украины - СМИ
25 января 2022, 01:45 • 133 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет рассказать своему коллеге из России Владимиру Путину, как решить проблемы Украины. СМИ рассказали, когда состоится разговор и о чём конкретно он будет идти.
Агентство France-Presse обнародовало информацию, полученную от источника в Елисейском дворце.
"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора", - говорится в публикации.
Источник из числа сотрудников администрации Макрона отметил, что беседа состоится в ближайшие дни. Необходимость в ней возникла, так как Франция озабочена ситуацией и хотела бы избежать "дополнительной неустойчивости".
Представитель Елисейского дворца также подтвердил, что 26 января в Париже встретятся политические советники "нормандского формата". Делегацию от России будет возглавлять Дмитрий Козак - замруководителя администрации Владимира Путина.
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