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Макрон играет в "русскую рулетку": Сближение Парижа с Москвой беспокоит союзников Франции - Politico
18 февраля 2020, 16:24 • 32 • В мире
Президент Франции не оставляет надежд "сделать из Владимира Путина оборонного партнёра для Европы", хотя на этом пути "потерпели поражение его старшие и более опытные коллеги, такие как Ангела Меркель и Барак Обама". Однако французскому президенту "самоуверенности не занимать" и он продолжает играть в "русскую рулетку" на глазах "обеспокоенных" союзников Парижа.
Как пишет автор материала, опубликованного в издании Politico, Макрон "решил принять на себя" один из главных геополитических вызовов, которые стоят перед европейскими демократиями, - он якобы пытается "укротить грозного ядерного соседа, ставшего в последнее время слишком агрессивным".
Перечисляя "признаки российской агрессии", автор не останавливается на упоминании Крыма, Донбасса и Украины, но заявляет о том, что "Россия уничтожает своих оппонентов в Европе и организует кибератаки". Однако Макрон "рискует не просто так". По словам обозревателя издания, все, что делает французский лидер, направлено на осуществление его главной идеи - "устранение зависимости Европы от США ради самостоятельности континента со стратегической точки зрения".
В то же время многие союзники Франции, а также "эксперты по России" считают стратегию Макрона "очень наивной и не менее опасной". Ведь своими шагами он и Европу может расколоть, и "подстрекнуть нехорошее поведение со стороны Москвы", пишет обозреватель. Да и Владимир Путин, "бывший офицер грозной советской разведки", который уже два десятилетия руководит Россией, может легко "обвести вокруг пальца" молодого и неопытного Макрона.
К примеру, "польский интеллектуал" режиссёр Агнешка Холланд, которую цитирует Politico, заявила следующее: "Путин не соблазнится - президент Макрон, который, безусловно, сам по себе очень обаятелен, всё же преувеличивает силу своего обаяния".
Тем не менее многие во Франции поддерживают курс, взятый Макроном, полагая, что с Москвой "необходимо заново выстраивать отношения". Особенно это становится ясно на фоне того, что США уже сложно называть "надёжным союзником", а Европе теперь надо самой выстраивать новую архитектуру безопасности. А тут уже без сближения с Россией не обойтись.
По мнению французских властей, политика Макрона "не скандальна", а мнение о том, что с Россией "необходимо поддерживать постоянный контакт", разделяют многие в Европе.
Однако некоторые европейские партнёры Франции относятся к инициативам Макрона "со скептицизмом и даже с подозрением", продолжает обозреватель Politico. Особенно это касается глав прибалтийских стран, которые "пережили гнёт СССР", а в настоящее время якобы живут под "постоянной угрозой российской экспансии". В Прибалтике жалуются, что Макрон "не учитывает их опасений".
Обозреватель Politico считает, что в отношении Москвы Макрон одновременно пытается сохранить "важную роль Франции" и доказать своё "умение выстраивать серьёзные отношения с другими лидерами". При этом манера общения французского президента с российским коллегой "нередко заставляет нервничать" лидеров ряда европейских стран.
Интересно, что некоторые французские эксперты уверены в том, что Макрон, общаясь с Владимиром Путиным, делает "ловкие намёки", при этом придерживаясь классической тактики "сдерживания и диалога". Однако критики Макрона уверяют: на Путина такие уловки не подействуют.
И всё же даже те европейские политики, которые поддерживают идею необходимости сотрудничества с Москвой, считают, что Макрон не сможет достигнуть поставленных целей. Скорее, это получится у лидера США, полагают, к примеру, в американском аналитическом Wilson Center.
По мнению одного из сотрудников центра, Мэтью Роджански, Россия и без того нацелена на евроатлантический порядок, но роль, которую ей пытается предложить Запад, Москву не устраивает.
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