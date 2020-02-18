Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина потеряла прокуроров в деле о крушении MH17. А русский фигурант напомнил ...
"Не надо делать глазки": Путин откровенно о двойнике и об отставке пра...
Куда приведёт Молдову «политика малых шагов» в отношении Тирасполя
Давят на рану. Зеленский театрально обвинил ополченцев вместо того, чтобы остано...
Главная / В мире

Макрон играет в "русскую рулетку": Сближение Парижа с Москвой беспокоит союзников Франции - Politico

18 февраля 2020, 16:24  •  32 • В мире
Президент Франции не оставляет надежд "сделать из Владимира Путина оборонного партнёра для Европы", хотя на этом пути "потерпели поражение его старшие и более опытные коллеги, такие как Ангела Меркель и Барак Обама". Однако французскому президенту "самоуверенности не занимать" и он продолжает играть в "русскую рулетку" на глазах "обеспокоенных" союзников Парижа.
Как пишет автор материала, опубликованного в издании Politico, Макрон "решил принять на себя" один из главных геополитических вызовов, которые стоят перед европейскими демократиями, - он якобы пытается "укротить грозного ядерного соседа, ставшего в последнее время слишком агрессивным".
Перечисляя "признаки российской агрессии", автор не останавливается на упоминании Крыма, Донбасса и Украины, но заявляет о том, что "Россия уничтожает своих оппонентов в Европе и организует кибератаки". Однако Макрон "рискует не просто так". По словам обозревателя издания, все, что делает французский лидер, направлено на осуществление его главной идеи - "устранение зависимости Европы от США ради самостоятельности континента со стратегической точки зрения".
В то же время многие союзники Франции, а также "эксперты по России" считают стратегию Макрона "очень наивной и не менее опасной". Ведь своими шагами он и Европу может расколоть, и "подстрекнуть нехорошее поведение со стороны Москвы", пишет обозреватель. Да и Владимир Путин, "бывший офицер грозной советской разведки", который уже два десятилетия руководит Россией, может легко "обвести вокруг пальца" молодого и неопытного Макрона.
К примеру, "польский интеллектуал" режиссёр Агнешка Холланд, которую цитирует Politico, заявила следующее: "Путин не соблазнится - президент Макрон, который, безусловно, сам по себе очень обаятелен, всё же преувеличивает силу своего обаяния".
Тем не менее многие во Франции поддерживают курс, взятый Макроном, полагая, что с Москвой "необходимо заново выстраивать отношения". Особенно это становится ясно на фоне того, что США уже сложно называть "надёжным союзником", а Европе теперь надо самой выстраивать новую архитектуру безопасности. А тут уже без сближения с Россией не обойтись.
"Если Европа не будет выражать собственное мнение по поводу России, если мы будем прятаться за тем карикатурным образом, который мы порой сами себе создаём, - я имею здесь в виду образ витрины американского влияния на эту часть света, то мы не сможем двигаться вперёд", - заявил Эммануэль Макрон, выступая на прошлой неделе перед представителями французской диаспоры в Варшаве.
По мнению французских властей, политика Макрона "не скандальна", а мнение о том, что с Россией "необходимо поддерживать постоянный контакт", разделяют многие в Европе.
Однако некоторые европейские партнёры Франции относятся к инициативам Макрона "со скептицизмом и даже с подозрением", продолжает обозреватель Politico. Особенно это касается глав прибалтийских стран, которые "пережили гнёт СССР", а в настоящее время якобы живут под "постоянной угрозой российской экспансии". В Прибалтике жалуются, что Макрон "не учитывает их опасений".
Обозреватель Politico считает, что в отношении Москвы Макрон одновременно пытается сохранить "важную роль Франции" и доказать своё "умение выстраивать серьёзные отношения с другими лидерами". При этом манера общения французского президента с российским коллегой "нередко заставляет нервничать" лидеров ряда европейских стран.
Интересно, что некоторые французские эксперты уверены в том, что Макрон, общаясь с Владимиром Путиным, делает "ловкие намёки", при этом придерживаясь классической тактики "сдерживания и диалога". Однако критики Макрона уверяют: на Путина такие уловки не подействуют.
И всё же даже те европейские политики, которые поддерживают идею необходимости сотрудничества с Москвой, считают, что Макрон не сможет достигнуть поставленных целей. Скорее, это получится у лидера США, полагают, к примеру, в американском аналитическом Wilson Center.
По мнению одного из сотрудников центра, Мэтью Роджански, Россия и без того нацелена на евроатлантический порядок, но роль, которую ей пытается предложить Запад, Москву не устраивает.
"Я склонен полагать, что рано или поздно грамотные переговорщики в России и на Западе получат шанс восстановить рабочее состояние их отношений; вопрос на данный момент в том, являются ли такими переговорщиками Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Я пока в этом не уверен, поскольку США по-прежнему сохраняют в данной диспозиции относительно большое влияние", - утверждает Роджански.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
17 февраля 2020, 17:39
"Швейцарские гномы" продали секреты 120 стран
18 февраля 2020, 00:09
"Гибридная террористическая атака": Онищенко о коронавирусе
17 февраля 2020, 20:54
"Единственное имя, которое он знал": Трамп объявил "охоту" на сына бен Ладена, игнорируя более опасных боевиков - СМИ
17 февраля 2020, 20:54
Турция призвала сохранить отношения с Россией. В то же время российский посол рассказал о новых угрозах
17 февраля 2020, 17:39
"Ничего не боюсь, кроме морозов": Пенсионер пешком идёт в Москву, чтобы пожать руку Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2020, 06:39
Литва проиграла России миллиарды долларов (Telegram. Обзор)
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ...
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
18 февраля 2020, 09:54
"Но к самой Нарусовой это не относится": Республика Тыва оказалась на после...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Газпрома" информацию по "Северному потоку - 2"
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
14 февраля 2020, 14:24
"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную катастрофу, напомнил Лев Щаранский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.