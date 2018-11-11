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Макрон и Меркель заочно "продолжили" Первую мировую войну

11 ноября 2018, 02:39  •  83 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон использовали открытие нового примирительного мемориала в честь столетия Первой мировой войны для демонстрации своих политических амбиций.
Проходящие торжества по случаю столетней годовщины завершения Первой мировой войны многие политики пытаются использовать, как попытку выставить себя в хорошем свете или набрать дополнительные очки среди избирателей. Наглядно это продемонстрировали фотографии в Instagram и канцлера Германии Ангелы Меркель, и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Два политика сегодня посещали места в совместной истории Германии и Франции очень болезненные - мемориал Компьенского перемирия. Там находится так называемый Вагон позора, в котором сначала Германия подписала унизительное перемирие с Антантой, а в 1940 году точно такое же унизительное перемирие Гитлер заставил подписать в этом же самом вагоне Францию.
Сегодня на этом мемориале открылась новая плита, где говорится о «франко-германском примирении для блага Европы и мира». Эту плиту торжественно и открывали Макрон и Меркель.
После появились две фотографии. На фотографии Меркель молча и нейтрально рассматривает плиту, не демонстрируя никаких эмоций. Макрон пошел дальше: на своей фотографии в Instagram он вообще «изъял» плиту: два политика как будто отдыхают и прогуливаются в лесу, а не переворачивают одну из самых страшных страниц в истории Европы и двух стран.
Фото: Instagram Ангелы Меркель, Instagram Эмманюэля Макрона

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