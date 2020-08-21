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Макрон и Меркель вызвались помочь "отравленному" Навальному
21 августа 2020, 05:25 • 9 • Политика
И Франция, и Германия готовы принять у себя Алексея Навального, который находится в коме. Помочь "отравленному" оппозиционеру вызвались и Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель.
Немецкие телеканалы транслировали переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в форте Брегансон. В числе прочего, речь шла о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.
Меркель настаивает на прояснении ситуации, которая произошла.
"На этом мы будем настаивать", - подчеркнула немецкий канцлер, добавив, что расследование должно быть прозрачным.
Она отметила, что Германия готова предоставить Навальному свои больницы.
Обеспокоенность в связи с инцидентом выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы готовы оказать всю необходимую поддержку Алексею Навальному, его близким, по части медицины, убежища, защиты", - отметил он.
Издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов договорился о лечении Навального в Германии.
"Мы из гуманитарных соображений организовали самолёт", - сообщил таблоиду Bild представитель фонда Cinema for Peace.
По его словам, на борту самолёта есть всё необходимое медицинское оборудование для транспортировки больного.
Ранее пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо на борту самолёта, вылетевшего из Томска в Москву. Пилотам пришлось экстренно сажать лайнер в аэропорту Омска. Сейчас блогер находится в больнице этого города. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится в коме. Точный диагноз пока не установлен. По предварительной версии - отравление нейролептиками.
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