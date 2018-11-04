Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухог...
20 тысяч мигрантов с ножами готовят прорыв из Хорватии в Центральную Европу — СМ...
В Раде Украины отказались от "возвращения" Крыма силой
«Комариный писк» перед выборами: Крым усомнился в эффективности ракетных учений ...
Главная / Политика

Макрон гордится отказом жителей Новой Каледонии от незавимости

04 ноября 2018, 21:09  •  73 • Политика
Париж положительно воспринял итоги референдума в Новой Каледонии, выбравшей сохранение связей с Францией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон остался доволен тем фактом, что в рамках референдума по вопросу независимости большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться в составе особого французского административно-территориального образования. Об этом политик заявил в воскресенье.
Напомним, ранее стало известно о том, что после обработки 97% бюллетеней сторонники сохранения связей Новой Каледонии с Парижем лидируют, набирая 57,29%. При этом явка составила около 80%.
По мнению Макрона, речь идет об историческом событии, а французы и каледонцы вместе готовы смотреть в будущее.
«Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию», - подчеркнул он в своем выступлении.
Les Calédoniennes et les Calédoniens se sont exprimés pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Cette étape historique est une grande fierté pour la République. Un seul vaincu, la tentation de la division. Un seul vainqueur, la paix. Maintenant, tournons-nous vers l’avenir.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 08:09
Посла Турции в Уганде отзвали за появление на приеме без штанов
04 ноября 2018, 17:54
В память о Захарченко в Донецке заложили парк
04 ноября 2018, 11:24
Тереза Мэй заключила с ЕС секретную сделку по Брекситу - СМИ

04 ноября 2018, 17:54
20 тысяч мигрантов с ножами готовят прорыв из Хорватии в Центральную Европу — СМИ
04 ноября 2018, 08:09
Генерал НАТО рассказал, почему Альянс не готов к войне с Россией
04 ноября 2018, 11:24
Украина признала невозможность остановить "Северный поток - 2" и задействовала "план Б"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
04 ноября 2018, 01:39
Порошенко попросил Эрдогана отправить турецких солдат в Донбасс
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза ...
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
04 ноября 2018, 11:24
Украина признала невозможность остановить "Северный поток - 2" и задействов...
04 ноября 2018, 01:24
«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 02:54
Михаил Ефремов поставил диагноз России на украинском радио (Руслан Осташко)
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
03 ноября 2018, 14:09
Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.