Макрон гордится отказом жителей Новой Каледонии от незавимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон остался доволен тем фактом, что в рамках референдума по вопросу независимости большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться в составе особого французского административно-территориального образования. Об этом политик заявил в воскресенье.

Напомним, ранее стало известно о том, что после обработки 97% бюллетеней сторонники сохранения связей Новой Каледонии с Парижем лидируют, набирая 57,29%. При этом явка составила около 80%.

По мнению Макрона, речь идет об историческом событии, а французы и каледонцы вместе готовы смотреть в будущее.

«Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию», - подчеркнул он в своем выступлении.