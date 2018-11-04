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Макрон гордится отказом жителей Новой Каледонии от незавимости
04 ноября 2018, 21:09 • 73 • Политика
Париж положительно воспринял итоги референдума в Новой Каледонии, выбравшей сохранение связей с Францией.
Президент Франции Эмманюэль Макрон остался доволен тем фактом, что в рамках референдума по вопросу независимости большинство жителей Новой Каледонии высказались за то, чтобы остаться в составе особого французского административно-территориального образования. Об этом политик заявил в воскресенье.
Напомним, ранее стало известно о том, что после обработки 97% бюллетеней сторонники сохранения связей Новой Каледонии с Парижем лидируют, набирая 57,29%. При этом явка составила около 80%.
По мнению Макрона, речь идет об историческом событии, а французы и каледонцы вместе готовы смотреть в будущее.
«Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию», - подчеркнул он в своем выступлении.
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